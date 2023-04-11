Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2022-2023 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan küçük erkek ve kız tenis şampiyonası sona erdi.

TPAO yerleşkesinde bulunun tenis kortlarında yapılan müsabakalara çok sayıda okul ve sporcu katılım sağladı. Final müsabakalarının ardından dereceye giren okul ve sporculara ödüllerini Okul Sporları Şube Müdürü Servet Dursun, İl Temsilcisi Mehmet Özer, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler verdi.

Ödül törenin ardından söz alan Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Servet Dursun, tenise gönül veren ve bu branşın hak ettiği konuma gelmesi için emeği geçenlere teşekkür etti. Dursun, "Batman, her branşta olduğu gibi teniste de hak ettiği yerdedir. Tesis olarak şanslı iller arasındayız. Kapımız bu sporu yapmak isteyen 7‘den 77’ye herkese açıktır” dedi.