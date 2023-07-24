Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organizasyonunda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Ana Lig) müsabakaları tamamlandı.

Batman’da oynanan Ana Lig müsabakaları eleme turları son buldu. Batman’ın yanı sıra Diyarbakır, Şırnak, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Mardin, Hakkâri, Siirt ve Gaziantep’ten 8 kız ve 10 erkek takım toplamda 72 sporcu katılım sağladı.

Ana Lig grup müsabakaları sonucunda erkekler kategorisinde Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa, Kilis, Hakkâri ve Siirt, kızlar kategorilerinde ise Batman, Diyarbakır, Şırnak, Gaziantep, Siirt ve Hakkâri illerinin temsilcileri çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final müsabakaları Ağustos’ta Şırnak’ta yapılacak.

Tenis İl Temsilcisi Mehmet Özer, her türlü konuda kendilerine yardımcı olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk’e, TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.