Batman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kent merkezinde bulunan taziye evlerini genel bakıma alındı.

Mahalle muhtarları, taziye evi sorumluları ve vatandaşların taleplerini yerinde inceleyen Batman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, taziye evlerinde bakım ve onarım çalışmaları başlattı. Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İluh, Hürriyet, Pınarbaşı, Şeyh Hüseyin, Çay Mahallesi Mala Şînê, Beşevler ve Hilal Mahallesi taziye evleri başta olmak üzere tüm taziye evlerinde genel bakım çalışmaları başladı” denildi.

Taziye evlerinde genel olarak, su tesisatının yenilenmesi, elektrik aksamının düzenlenmesi, deforme olan fayansların yenilenmesi, iç ve dış boya işleri, çatı izolasyon işleri, ihata duvarı, ek bina inşaatı ile genel dış cephe çalışması yapılacağı belirtildi.