Batman kent genelinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, 74 değişik şekilde ve ebatlarda tarihi eser sikke ve 2 kapaklar ile birlikte 19 sayfa tarihi eser dini kitap ve kutusu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Batman kent genelinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, 74 değişik şekilde ve ebatlarda tarihi eser sikke ve 2 kapaklar ile birlikte 19 sayfa tarihi eser dini kitap ve kutusu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, son 10 günde yapılan 2 ayrı operasyon neticesinde; 74 adet değişik şekilde ve ebatlarda tarihi eser niteliğinde sikke, 2 adet kapaklar ile birlikte 19 sayfa tarihi eser niteliğinde dini kitap ve kutusu ele geçirildiği ifade edildi.

Olayda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında ’Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet’ suçu çerçevesinde işlem yapıldığı kaydedildi.