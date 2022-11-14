Edinilen bilgiye göre, kaza Batman-Hasankeyf karayolunda tünel çıkışında meydana geldi. 72 AAJ 061 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Hasankeyf ilçesi Üçyol köyü mevkiinde yayladan kışlaklara dönüş yolundaki göçerlerin koyun sürüsüne çarptı. Kazada 95 koyun telef oldu. Ulaşıma kapan karayolu, yolun temizlenmesinin ardından saatler sonra trafiğe açıldı.

Sağlık çalışanı oğlunun ölümüne sebep olan baba tutuklandı

Sağlık çalışanı oğlunun ölümüne sebep olan baba tutuklandı

Batman’da akaryakıt yüklü tankerin çarptığı sürüdeki 95 koyun telef oldu.

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