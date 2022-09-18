Batman Belediyesi, kent genelinde bulunan tüm havuz ve parkların genel bakım ve temizliğini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Batman Belediyesi, kent genelinde bulunan tüm havuz ve parkların genel bakım ve temizliğini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Batman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentte bulunan tüm park ve havuzları genel bakım ve temizlikten geçiriyor.

Havuzlardaki deformasyon, içeriğinde biriken toz, tortu ve kirliliğin oluşmaması için periyodik olarak temizlendiğini ifade eden belediye yetkilileri, öte yandan kırılmış, tahrip olmuş, kullanım sorunu bulunan parklarda inceleme yaparak oyun parklarını da onarımdan geçiriyor.

Çocuk parklarında bulunan oyun grupları, salıncak, tahterevalli, kaydırak, bank, pergole, kamelya, sulama sistemi ile spor aletleri de yine ekiplerin incelemesi sonucu bakım onarımdan geçiriliyor.