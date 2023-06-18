Batman’da sulama kanalına düşen 3 kardeş boğulma tehlikesi atlattı. Kardeşler çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, boğulma vakası Çamlıtepe Mahallesi’nde DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. 8 ila 10 yaşlarındaki 2 kız 1 erkek çocuk serinlemek amaçlı sulama kanalına girdi. Suda sürüklenerek yardım çığlıkları atan çocukların imdadına mahalle sakinleri koştu. Vatandaşlar 3 kardeşi kurtararak kanaldan çıkardı. Olay yerine 112 sağlık ekipleri, AFAD ve Batman Belediyesi dalgıç ekipleri sevk edildi. Sulama kanalından çıkartılan 3 kardeş Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.