Batman’da piknik yaparken baraj kapaklarını açılmasıyla su seviyesinin yükseldiği bölgede mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı.
Samanyolu mevkisinde piknik yapmaya giden 25 kişi, Malabadi Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla aniden yükselen su seviyesi nedeniyle bulundukları alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, ekiplerin çalışmasıyla güvenli alana çıkartıldı. Yetkililer, bölgedeki su seviyelerindeki ani değişimlere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İHA