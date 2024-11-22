Batman’ın Kozluk ilçesinde, kaymakamlık koordinasyonunda ilçe gençlik ve spor müdürlüğü tarafından okul sporları voleybol ve genç kızlar futbol müsabakaları başladı.

İlçe genelindeki okulların katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda, genç sporcular yeteneklerini sergileyerek heyecan dolu anlar yaşandı. Gençler arasındaki sosyal bağları güçlendirmek, takım ruhu kazandırmak, spor yoluyla sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak ve ilçedeki spor faaliyetlerinin artmasını sağlamak amacıyla yapılan müsabakalara öğrenciler yoğun katılım sağladı.