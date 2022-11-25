Batman’ın Kozluk ilçesinde bulunan Ayngebire piknik ve mesire alanı, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Batman’ın Kozluk ilçesinde bulunan Ayngebire piknik ve mesire alanı, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Doğal güzelliği, şelalesi, serin suyu ve temiz havasıyla yaz ayının sıcağında yerli ve yabancı turistlerin gözde dinlenme ve stres atma yeri olan piknik alanı, sonbaharın gelmesiyle birlikte, fotoğraf çekmek isteyenler için kartpostallık görüntüler de sunuyor. Sarı, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarının yer aldığı ormanlık alan tam ortasından geçen dere ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Yapraklarını dökmeye başlayan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluştururken, oluşan manzaralar fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Şehir dışından doğanın tadını çıkarmak ve etrafı fotoğraflamak için geldiğini söyleyen Mevlüt Işık, ’’Ayngebire piknik alanı benim sürekli geldiğim doğasına ve havasına hayran olduğum bir yer. Özellikle sonbaharda sarının bütün tonlarını barındıran bu yer, muhteşem bir görsel şölen sunuyor bizlere. Bizde bu şölene katılmak ve fotoğraflamak için geldik. Kesinlikle herkesin gelip görmesini önerdiğim yerlerden biridir burası’’ dedi.