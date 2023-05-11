Batman kent merkezinde bulunan bir evin bahçesindeki ağacın bir bölümü kırılıp sokağa sarkınca ev sahibi itfaiyeden yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre Batman Raman Mahallesinde bir evin bahçesindeki ağacın bir bölümü kırılıp sokağa sarkınca tehlike arz etti. Ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sokağa sarkan ağacın çocukların üzerine düşmemesi büyük bir faciayı önledi. Ev sahibi, “Bahçemizdeki koca ağacın bir kısmında bulunan dallar kırılıp yola sarktı. Bu durum her açıdan tehlike arz edince ben de yardım istedim. Kırılan ağaç birilerin üzerine düşebilirdi. Sokakta çocuklar oyun oynuyordu çok şükür onlara bir şey olmadı. Sağ olsun itfaiye ekibi hemen olayın yaşandığı sokağımıza gelerek müdahale etti. Kırık olan kalın dalı hızar yardımıyla kesip aşağı sarkıttılar. Ağaç yığını daha sonra bulunduğu yerden tahliye edilerek sıkıntı aşılmış oldu. Bu açıdan görevli itfaiye ekibi ve acil servis bölümüne çok teşekkür ederim” diye konuştu.