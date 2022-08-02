Batman Belediyesi, yol güvenliği ve trafik düzenini sağlamak amacıyla 2022 yılı yol çizgi çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.

Batman Belediyesi, yol güvenliği ve trafik düzenini sağlamak amacıyla 2022 yılı yol çizgi çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.

Körük Caddesi’nde yapılan banket ve eksen çizgileri çalışması çerçevesinde ana cadde ile caddeye açılan ara sokaklar trafiğe kapatıldı.

Yeni asfaltlanan yolları, deforme olan veya silinen yol çizgilerini boyayarak yenileyen ve daha belirgin hale getiren Batman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Körük Caddesi’nde 8 personel ile yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda yol çizgisi çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Körük Caddesi’nin yanı sıra Ömer Muhtar ve Barış Bulvarlarındaki çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Yapılan çalışmalarla belirginleşen trafik çizgileri sayesinde, trafik akışı rahatlayarak kaza riski minimum seviyeye indiriliyor.

Batman’ın muhtelif yerlerinde yürütülen çalışma çerçevesinde; okul, hastane ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde hız kesici kasisler de boyanarak belirgin hale getiriliyor.