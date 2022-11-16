Batman’da 15 ve 17 yaşında olan iki genç arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Batman’da 15 ve 17 yaşında olan iki genç arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. 15 ve 17 yaşında olan iki genç, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşürken, 17 yaşındaki B.T. silahla vurularak hayatını kaybetti, 15 yaşındaki F.E. ise bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.E., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, hayatını kaybeden talihsiz gencin cenazesi ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.