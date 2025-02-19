Batman’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (KOM) tarafından 1 şüphelinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı yönünde alınan bilgiye istinaden yapılan arama faaliyetinde 6 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü ve 1.9 mm çapında fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.