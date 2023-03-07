Batman şehir merkezinde seyir halinde bulunan bir özel otomobil ve Kozluk karayolunda seyir halinde olan yarım kamyonet motor kısmından alev aldı.

Batman şehir merkezinde seyir halinde bulunan bir özel otomobil ve Kozluk karayolunda seyir halinde olan yarım kamyonet motor kısmından alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, olaylar, Batman Dörtyol Kavşağında ve Kozluk karayolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekti. Alevleri fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekerek aracından indi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yanan otomobil yangın tüpü sıkılarak söndürülmeye çalışıldı.

Diğer bir araç yangını ise Kozluk karayolunda meydana geldi. Batman Kozluk karayolunda seyir halinde bulunan 56 AAC 622 plakalı kamyonet seyir halinde iken aracın motorundan alevler çıktığını fark eden sürücü aracı kenara çekti. Sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla yangını büyümeden söndürdü.

2 ayrı noktada çıkan araç yangınlarında maddi hasar meydana geldi.