Batman’ın Sason ilçesinde, 14-20 Nisan “Şehitler Haftası” münasebetiyle şehit kabirlerinde Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Sason ilçesinde bir araya gelen ilçedeki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile şehit aileleri, 14-20 Nisan “Şehitler Haftası” münasebetiyle şehit yakınlarını evinde ziyaret ederek, ardından ilçedeki şehitliklerde anma programı düzenledi. İlçede bulunan Daper Şehitliği’nde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, görevi esnasında geçirdiği kaza sonucunda şehit olan Güvenlik Korucusu Nadir Araz ve Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain hava saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli Er Cuma Bağatur’un kabirlerini ziyaret eden STK temsilcileri ve şehit aileleri, orada Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Şehitlikte konuşan Yücebağ Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Yunus Bozkurt, Şehitler Haftası münasebetiyle ilçedeki şehit ailelerini evlerinde ziyaret edip, ardından ilçede bulunan şehitlerin kabirlerinde Kur’an-ı Kerim okuyarak ve dua ettiklerini söyledi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’un babası Nazmi Bozkurt’da, Şehitler Haftası nedeniyle şehitliğe gelerek dualar ettiklerini belirterek, "Gerekirse bu uğurda hepimiz şehit olmaya hazırız. Devletimiz ve milletimizin değerleri uğruna hepimiz şehit olmaya hazırız. Bizim gidecek başka bir ülkemiz yoktur" dedi.

Şehit Güvenlik Korucusu Nadir Araz’ın babası Mahmut Araz ise, şehitlik yolunun her Müslümanın yolu olduğunu dile getirerek, "Devletimiz var olsun. Çocukları vardı, ben onlara üzüldüm” ifadelerini kullandı.

Şehitlikte düzenlenen etkinlikte şehit kabirleri temizlenerek orada bulunan çocuklara şeker dağıtıldı.