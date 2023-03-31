Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt için Batman’ın Sason ilçesinde mevlit okutuldu.

Sason ilçesinde bir kafede düzenlenen programda, din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlit-i Şerif okundu, dualar edildi. Programda gelen davetlileri karşılayan Şehit Faim Bozkurt’un babası Nazmi Bozkurt, oğlunun devletin ve milletin değerleri uğrunda şehit olduğunu belirterek, ’vatan sağolsun’ dedi. Programa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs, İlçe Emniyet Amiri ve personelleri, din görevlileri, şehit yakınları ve ilçede bulunan depremzede aileler katıldı.

Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 26 Ekim 2022’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştu.