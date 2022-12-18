Batman’da İl Özel İdare ekipleri tarafından, doğal şartlar nedeniyle zaman içinde yıpranan, hasar gören şehit mezarları bakım ve onarıma alındı.

Batman’da İl Özel İdare ekipleri tarafından, doğal şartlar nedeniyle zaman içinde yıpranan, hasar gören şehit mezarları bakım ve onarıma alındı.

Yapılan onarım çalışmaları ile mezarlarda oluşan hasarlar tamamen giderildi. Ayrıca Batman merkez ve ilçeleri genelindeki tüm mezarlıkların çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarının da periyodik olarak yapıldığı belirtildi. Yapılan onarım çalışmalarında mezarı onarılan şehit Alaattin Aydemir’in oğlu Cahit Aydemir, devletin daima şehitlerine sahip çıktığını belirtti. Aydemir, “30 yıl önce Sason ilçesinden Batman il merkezine gitmeye çalışan babam, PKK terör örgütünün yol kesmesi sonucunda şehit edildi. Biz kendi imkanlarımızla şehidimizin mezarını yapmıştık. Ancak üzerinde geçen zaman nedeniyle mezarda kısmen tahripler oluşmuştu. Valimizin talimatıyla İl Özel İdaresi tarafından babamın mezarıyla birlikte il ve ilçelerde onarıma ihtiyaç duyan 41 mezar onarıldı. Biz şehit ailesi olarak devletimizin desteğini her zaman yanımızda gördük. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Yapılan çalışmalarda şehitlerin mezarlarındaki eskiyen bayrakları değiştirilerek, mezarlığın bakım, onarım ve temizlik çalışmaları da titizlikle yapılıyor.