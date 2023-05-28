Batman’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların kapanmasıyla birlikte oy pusulalarının bulunduğu çuvalların İl Seçim Kuruluna getirilmesine başlandı.

Batman’da okullarda sayılan oy pusulalarının bulunduğu çuvalların görevliler tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında Batman Adliyesi içerisinde bulunan İl Seçim Kurulana getirilmesine başlandı.

Kent genelinde sabah saat 08.00 itibari ile sandık başına giden seçmenler, saat 17.00’a kadar vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

İl genelinde 399 bin 800 seçmen bin 302 sandıkta oy kullandı. Oy verme işleminin sona ermesi ile birlikte oy pusulalarının bulunduğu çuvallar, Batman Adalet Sarayı içerisinde bulunan İl Seçim Kurulu’na getirildi. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.