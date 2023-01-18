Batman’da öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından hazırlanan geçmiş, bugün ve gelecek adlı resim sergisi açılıp, Batman Halk Kültürü kitabının tanıtımı yapıldı.

Batman’da öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından hazırlanan geçmiş, bugün ve gelecek adlı resim sergisi açılıp, Batman Halk Kültürü kitabının tanıtımı yapıldı.

Editörlüğünü Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir’in yaptığı Batman Halk Kültürü adlı kitap tanıtımıyla başlayan sergide, Vali Ekrem Canalp ve il protokolü tek tek resimleri inceleyerek öğretim üyelerinden ve öğrencilerden resimlerin hikayelerini dinledi.

Batman’ı tüm dinamikleriyle beraber 2030 vizyonu doğrultusunda 12 başlık altında ele alıp değerlendirdiklerini belirten Rektör Demir, "Bugün burada tanıtımını yaptığımız kitap Batman Üniversitesi yayınevinin 5. kitabıdır, 6. kitabı hocamızın emekleriyle büyük bir azimle hazırlandı. E-book elektronik olarak yayınladı, raflardaki yerini aldı. 7. kitaba şu anda çalışıyoruz, 8.kitabımızın hazırlıklarını yürütüyoruz. Batman Üniversitesi olarak bilgiye enerjiye dönüştüren üniversite mottosuyla çıktığımız yolda yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde kasım 2021’de enerji alanında pilot üniversite seçilmenin onurunu ve mutluluğunu üniversite olarak ve Batman şehri olarak yaşadık" dedi.

Rektör Demir, "Şehrinizin paydaşlarıyla her alanda yürüttüğümüz iş birlikleri her gün devam ettiriyor şehrimizden güç aldığımız gibi bu çalışmalarımızla şehrinizin daha da güçlü olmasına katkı sunmak istiyoruz. Kurum ve kuruluşlarla yürüttüğümüz projeler çerçevesinde hem gençlerimiz iş, istihdam alanlarına katkı sağlıyor hem de öğretim üyelerimizin ve proje ekibimizin bilimsel niteliklerini daha da artıracak kuvvetlendirecek çalışmalara imza atıyoruz” ifadelerine yer verdi.