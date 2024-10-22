Batman’da Körük Aile Sağlık Merkezinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Batman Körük Mahallesindeki merkezin temel atma törenine AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Vali Ekrem Canalp, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Hizmete girdiğinde 5 hekimin görev yapacağı merkezde, muayene odası, bebek emzirme odası, gebe izleme odası, aşılama, çocuk izleme, müdahale odası ve küçük cerrahi müdahaleler gibi koruyucu sağlık hizmetleri de verilecek. Törende konuşan Milletvekili Nasıroğlu, Batman’ın her şeyi hak ettiğini ve Batman’a kazandırdıkları hizmetlerden mutluluk duyduklarını söyledi.