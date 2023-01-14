Batman’da, Rumi Yılbaşı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Kılıktan kılığa giren gençler ve çocuklar, sokaklarda renk cümbüşü oluşturarak girdikleri ev ve iş yerlerinden bahşiş topladı.

Batman’da, Rumi Yılbaşı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Kılıktan kılığa giren gençler ve çocuklar, sokaklarda renk cümbüşü oluşturarak girdikleri ev ve iş yerlerinden bahşiş topladı.

Batman’da Rumi Yılbaşı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sason ilçesinde yılbaşı nedeniyle ellerindeki erbanelerle iş yerleri ve evlere giren gençler ve çocuklar, hem vatandaşları coşturdu hem de bahşiş topladı.

Yapılan etkinliklerde yöresel kadın kıyafeti giyerek kutlamalara renk katan gençler, yüzlerini boyayarak kılık değiştirirken, kızlarda boyalarla kendilerine bıyık yaparak erkek kıyafeti giyiyor. Geleneksel olarak her yıl 13 Ocak akşamında kutlanan geleneksel Rumi Yılbaşı kutlamalarında kalabalık bir grup eşliğinde şarkı söyleyerek ilçe merkezini sokak sokak gezen gençlere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.