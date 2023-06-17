Batman’da ruhsatsız tabanca üretimi yapan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte ruhsatsız tabanca üretimi yapan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kent merkezinde tespit edilen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 12 ruhsatsız tabanca, 108 tabanca gövdesi, 60 boş şarjör, 27 tabanca namlusu, 70 tabanca sürgü kapağı, 72 adet fişek, çok sayıda silah parçaları ve silah imalatında kullanılan teknik malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.