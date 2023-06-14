Batman’da lise öğrencileri tarafından yapılan resimler bir AVM’nin giriş katında sergilendi. Öğrenciler tarafından satılacak resimlerin kazançlarının bir kısmı depremzede ailelere gönderilecek.

Batman Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından yapılan resimler bir AVM’nin giriş katında sergilenmeye başlandı. Okul tarafından yapılan sergiye her yaştan insanlar yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler tarafından yapılan resimler serginin ardından satışa çıkarılacak. Elde edilen gelirin ise bir kısmı depremzede ailelere ayrılacak, diğer bir kısmı ise öğrencilerin sanatlarına devam edebilmeleri için kullanılacak.

Öğrencilerin çoğunluğunun köy okullarından geldiğini belirten Sosyal Bilimler Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşe Demiralp, “Batman Sosyal Bilimler Lisesi 10’uncu sınıf öğrencilerinin akrilik boya tekniğiyle oluşmuş sergimizdeyiz. Her bir çalışma bir birinden detaylı eserler. Öğrencilerimizin AVM içerisinde yapılan ilk resim sergisi. Birçok öğrencimiz ilk defa akrilik boyaya, tuvale değiyor. Köy okullarından gelen, daha önce hiç resim eğitimi almamış öğrencilerimizde var. Bu süreçte resim yapmaya başladığımızda öğrencilerimiz ön yargıyla başladılar. Yapamıyoruz, yapamayacağız gibi söylemler vardı. Öğrencilerimizi sürekli olumlu şekilde telkin etmeye çalıştım. Onlarda sağ olsunlar bunun karşılığını çok güzel şekilde verdiler. Bu şekilde bir Avm sergisi ile taçlandırdık. Öğrencilerimizden çoğu dezavantajlı bölgelerden geliyor. Köy okullarından ve daha önce resim eğitimi almamış öğrenciler. Çoğunluğu şu anda okulumuzun pansiyonunda kalan öğrenciler. Hem malzeme tedariki hem de çalışma ortamı konusunda sıkıntı çekerlerken bu şekilde çalışma çıkartmaları bizce çok kıymetli” dedi.

“Batman halkı bu tarz etkinlikleri seviyor”

Batman’da bu tür etkinliklerin sevildiğini ifade eden Demiralp, “Katılımcılarımız çok çeşitli. Batman genelinde ilgi gören bir sergi oldu. Gencinden yaşlısına, hatta küçük çocuklar bile çok beğendi. Bizim doku öğesi olarak şeker kullandığımız çalışmalara özellikle küçük çocukların ilgisi çok fazla oldu, dokunup yemeye çalıştılar. Bu anlamda çok tatlı ve tebessüm ettiren anlardan bir tanesiydi. Her yaştan insanlar gerçekten katılım sağladılar, ilgide gösterdiler. Bu anlamda kalabalık bir sergi ortamı elde ettik. Batman halkı bu tarz etkinlikleri seviyor, ilgi gösteriyor diyebiliriz” diye konuştu.

“Çocuklarına karşı bakış açıları değişti”

Ailelerin çocuklarına karşı güvenlerinin arttığını ve bakış açılarının değiştiğini söyleyen Demiralp şöyle konuşu:

“Velilerimizden çok olumlu tepkiler aldım. Çok sert, kimsenin yaklaşamayacağı velilere resim sanatı alanında öğrencilerimizin geliştirilmesi gerektiğini bahsettiğimizde velilerimiz durup acaba gerçekten öğrencimizin bir yeteneği var mı, bu yeteneği ne durumda diye düşündüler. Gelip sergiyi gören velilerimizde oldu. Çocuklarına karşı bakış açıları değişti.”

Yaptıkları resimlere sergiyi ziyaret edenler tarafından övgüler aldıklarını belirten öğrencilerden Habip Esat Yaşar, “Zor çalışmalar var, kolay çalışmalar var. Küçük olmasına rağmen çok detaylı çalışmalarımız var. Çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Burada ailemizi, öğretmenlerimizi ve okulumuzu temsil ediyoruz. Okulumuzun ilk sergisi bu. Ben ve burada eserleri sergilenen tüm öğrencilerin eserleri sergilendikten sonra özgüvenlerinin arttığını düşünüyorum. Çünkü yaptığımız eserleri birçok insan görüyor. Yeri geldiğinde çok güzel övgüler alıyoruz ve bu gayet güzel” şeklinde konuştu.

“Ailelerimizin bize olan güvenleri arttı”

Öğrenciler yaptıkları eserler sayesinde ailelerinin kendilerine olan güvenlerinin arttığını belirtti. Ailesinin başta resim sanatına iyi bir gözle bakmadıklarını ama daha sonrasında kendisine karşı gözle görülür değişiklik yaşadıklarını aktaran Sümeyye Mukan, “Resmin Türkiye’de ve günümüz şartlarında çok fazla öneme sahip olduğunu düşünmüyordum. Hocamızın katkısı ve bize olan dokunuşlarıyla çok şey öğrendik. Aynı zamanda ailelerimize de çok şey kattı bu sergi. Ailelerimizin bize karşı çok fazla kaygıları vardı ama bize olan güvenleri arttı. Ailelerimiz resim sanatına çok iyi bakmıyorlardı. Hocalarımız ailelerimizle konuştular ve ailelerimizin bize karşı değişimi oldu. Ailelerimiz sergimize bile katıldı, çok mutlu oldum açıkçası. Burada resmimin sergilenmesi beni çok mutlu etti. İnsanların ve hocalarımın olumlu yorumları beni çok mutlu etti. Bu sergi özgüvenimizi bayağı arttırdı” ifadelerini kullandı.