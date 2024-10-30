Batman’da yaralı halde bulunan puhu baykuşu, tedavi için Dicle Üniversitesine sevk edildi.

Batman’da 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılan ihbarlar sonucunda, yaralı halde bulunan bir puhu baykuşu ve bir bayağı doğan yetkililerce koruma altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman İl Şube Müdürlüğünde görev yapan veteriner hekimler tarafından ilk muayene ve tedavileri gerçekleştirilen kuşlar, tedavi sürecinin devamı için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi.