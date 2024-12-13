Batman’ın Kozluk ilçesinde, kariyer günleri çerçevesinde bilinçlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kozluk İlçe Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen toplantıya ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, imam hatip ortaokulunda 75 öğrenciye polislik mesleği hakkında bilgi verildi.

Gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler polislik mesleğinin gereklilikleri, görev ve sorumlulukları hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendirildi. İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin, polislik mesleğinin toplum güvenliği açısından önemini vurguladığı etkinlik öğrencilere meslek seçimlerinde rehberlik etmek ve bilgilendirip geleceğe dair daha bilinçli adımlar atmaları için önemli bir fırsat sundu.