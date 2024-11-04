Batman Belediyesi önünde toplanan bir grubun içeri girmeye çalışıp polise taş atması sonucu yaşanan arbedede 9 gösterici gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasının ardından belediye binası etrafında güvenlik önlemleri alındı. Belediye önünde bir araya gelen bir grup ise, bina etrafındaki bariyerleri devirerek içeri girmeye çalıştı. Uyarılara rağmen polise taş atan gruba müdahale edildi. Çıkan arbedede 9 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan göstericiler emniyete götürülürken, belediye binası etrafındaki güvenlik önlemleri sürüyor.

Belediye Başkanı Sönük sabah saatlerinde görevden alındı

Belediye Başkanı Gülistan Sönük, hakkında Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen soruşturmada ’silahlı terör örgütüne üye’ olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında ’silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.