Batman’da petrol yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Hasankeyf karayolunda 73 AAV 767 plakalı petrol yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kaza sonrası tırda bulunan petrol etrafa saçıldı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yere saçılan petrol ise itfaiye ekipleri tarafından köpüklü suyla temizlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.