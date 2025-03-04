Batman’ın Kozluk ilçesinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli ile gençler 100. Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulunun duvarlarını sanatla renklendirdi.

Eğitim ortamlarını daha sıcak ve eğlenceli hale getirmek amacıyla anlamlı bir çalışmaya imza atan gönüllü gençler ve eğitmenler, okulun duvarlarına ilham verici sanatsal dokunuşlar yaparak özel gereksinimli öğrenciler için motive edici bir ortam oluşturdu. Bu anlamlı çalışma ile sanatı eğitimle buluşturarak öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve onların daha keyifli bir öğrenme ortamına sahip olmalarını sağlamak hedefleniyor.