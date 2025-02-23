Batman’da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 1 kilo 76 gram toz esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Motosikletlilerden ’katil bariyer’ eylemi Motosikletlilerden ’katil bariyer’ eylemi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında kent girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, 1 kilo 76 gram toz esrar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA