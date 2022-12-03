Batman’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölü, 5 kişi yaralandı.

Batman’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Batman-Siirt karayolu üzerinde bulunan organize sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 EL 296 plakalı otomobil, 27 AEE 712 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 70 yaşındaki Zübeyir Yıldız, hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, hayatını kaybeden Zübeyir Yıldız’ın cenazesi ise morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.