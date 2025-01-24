Batman’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Batman-Beşiri kara yolunda S.P. idaresindeki 33 AFN 26 plakalı otomobil ile A.E.K. idaresindeki 31 RZ 778 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili ekipler inceleme başlattı.

Kaynak: iha