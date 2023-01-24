Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tarım eğitiminin yapıldığı sera ve alanları inceledi.

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tarım eğitiminin yapıldığı sera ve alanları inceledi.

Okula kazandırılan sera ve tarım alanlarında yapılan çalışmaları inceleyen Kurtaran, çalışmalar hakkında Okul Müdürü İlhan Altuner’den bilgi aldı.

İlde mesleki eğitimi güçlendirmek için çok büyük çaba sarf ettiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran, "Millî Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimi güçlendirmek için yaptığımız en önemli değişiklik iş gücü piyasası temsilcilerinin tüm eğitim süreçlerine dahil etmek oldu. Bunun için iş gücü piyasası temsilcilerini eğitim süreçlerinin tamamına dahil ettik. Mesleki eğitim ile ilgili her durumda iş gücü piyasası ile birlikte hareket ediyoruz. Müfredatın güncellenmesi, öğretmenler için mesleki ve mesleki eğitimin planlanması, öğrencilere burs verilmesi ve önceliklerin belirlenmesi gibi konuların hepsinde iş gücü piyasası ile birlikte hareket ediyoruz. Yaptığımız tüm bu çalışmalar ile birlikte meslek liselerimiz yurt dışına ihracat yapan okullar haline geldi. Fikri mülkiyet bağlamında patent üreten faydalı model, marka tasarım tescili alan okul türü haline geldi" diye konuştu.

Ülkenin zenginleşmesi, gelişmesi, genç işsizliğin azaltılması ve toplumla birlikte müreffeh bir gelecek umut edebilmesi için mesleki eğitimi büyük ölçüde güçlendirmek gerektiğini vurgulayan Kurtaran, şöyle devam etti:

"Bizler de ilimizde mesleki eğitimi güçlendirmek için çalışmalarımıza durmadan devam ediyoruz. Liselerimizde açtığımız tarım bölümleri ile birlikte özellikle iklim değişikliği, kuraklık ve besin zinciri sorunlarının giderek daha önemli hale geldiği son yıllarda bu konuda önemli bir adım atmış olduk. Dünyada ve ülkemizde sanayi, teknoloji ve hizmet sektörünün hızlı gelişmesine rağmen tarım sektörü önemini korumaktadır. Teknoloji, sanayi ve hizmet sektörleri ne kadar gelişmiş olursa olsun, sağlıklı nesiller yetiştirmek için insanların sağlıklı ve düzenli beslenmesi gerekmektedir. Sağlıklı ve düzenli beslenme ancak dengeli ve uygun tarımsal üretim ile sağlanabilir. Okullarımızda oluşturduğumuz bu güzide sera ve tarım alanları ile birlikte öğrencilerimize erken yaşlarda bu konuda farkındalık oluşturuyor ve bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz."