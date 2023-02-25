Batman Gültepe İlkokulu idarecileri, öğretmenleri ve velileri tarafından "oyuncak kutunuz iyilik dolsun" yardım çalışması büyük ilgi gördü.

Batman Gültepe İlkokulu idarecileri, öğretmenleri ve velileri tarafından "oyuncak kutunuz iyilik dolsun" yardım çalışması büyük ilgi gördü.

Batman Gültepe İlkokulu idarecileri, veli ve öğrencileri tarafından depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere çok sayıda oyuncak bebek arabası beşik kırtasiye ve giyim malzemesinden oluşan hediyeler toplandı. Toplanan hediyeler Gaziantep İslahiye Adıyaman merkez ve Batman’da Yurtkur Müdürlüğü’ne bağlı Süveybe Ana Kız Yurdunda barınan depremzedelere teslim edildi.

Okul Müdürü Şehmus Eren, çalışmaya desteklerinden dolayı Gültepe ilkokulu yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerine teşekkür ettiğini söyledi. Depremin oluşturduğu olumsuzluklardan en çok küçük yaş grubundaki çocuklar etkilenmekte olduğunu ifade eden Eren, "Deprem mağduru ailelerin çocuklarını mutlu etmek adına bu anlamlı desteği öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte verdik” dedi.