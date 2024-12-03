Batman’ın Kozluk ilçesinde engelli bireylerin yaşamlarında karşılaşabileceği zorluklara dikkat çekmek ve onları anlamak için okuldaki tüm öğretmen ve öğrenciler bir günlerini engelli birey gibi geçirmeye çalıştı.

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya Ortaokulunda yapılan etkinlikte günlük yaşamlarında engelli bireylerin karşılaşabilecekleri zorluklara dikkat çekmeye çalıştıklarını belirten okul müdür yardımcısı Reşit Demir, yapılan bu etkinlikte öğrenciler, engelli bireylerin ne kadar çok zorlandıklarını ayrıca içinde bulundukları duygusal durumu daha iyi anladıklarını söyledi. Demir, "Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmamamız gerektiğini bir kez daha öğrenmiş olduk. Engelsiz olmayın sloganı ile bu etkinliği yaparak yaşayarak öğrenme ile öğrencilerimiz için kalıcı öğrenmeyi hedefledik. Bu tarz etkinlikler ile hem eğitim hem de öğretimde başarılı öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Öğrencilerimizin dışarıda karşılaşabilecekleri engellileri anlayarak onlara yardımcı olmalarını ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için yapabilecekleri bir şeylerin olduğunu gösterdik” dedi.