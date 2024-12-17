Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı, Kız öğrenci yurdunda üniversite öğrencilerine yönelik ‘Bağımlılıkla mücadele ve farkındalık’ eğitimleri verildi.

İl Müdürlüğüne bağlı psikolog Ahmed Ay tarafından verilen ‘Bağımlılıkla mücadele ve farkındalık’ eğitimine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Yurt yetkilileri, yurtlarda öğrencilere yönelik ‘Bağımlılıkla mücadele ve farkındalık’ eğitimlerinin aralıksız süreceğini belirterek şunları söyledil:

“İl Müdürlüğümüze bağlı psikologlarımızın verdiği eğitimlerin karşılığını almaya başladık. Zaman zaman öğrencilerimizden de eğitim teklifleri geliyor. Buda bizleri son derece mutlu ediyor. Madde bağımlılığıyla mücadelede toplumsal bilinci artırmayı hedeflemekteyiz. Amacımız öğrencilerimizin madde bağımlılığıyla ilgili temel kavramları anlamalarını sağlamak, bağımlılık türlerini ve etkilerini öğrenmeleri, müdahale stratejileri konusunda bilgi sahibi olmalarıdır. Alkol, tütün, madde, teknoloji ve kumar bağımlılıklarıyla mücadelede gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tamamının bu konularda bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmayı amaçlıyoruz."