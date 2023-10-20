Batman’da lise öğrencileri Filistin’de hayatını kaybeden insanlar için saygı duruşunda bulundu.

İsrail’in Gazze’de sivilleri öldürmesinin ardından Türkiye’de 3 günlük milli yas ilan edildi. ilan edilen milli yas ile beraber Türkiye’de bütün okullarda öğrenciler hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Batman Anadolu Lisesinde de öğrenciler saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşundan önce konuşan Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, “Sanırım en hüzünlü bayrak törenlerimizden birini yapıyoruz. Aslında yıllardır devam eden bir zulüm var. Ama son günlerde terör devleti İsrail’in Filistin’de yaşlı, çocuk ve kadın demeden yapmış olduğu katliamları bizde bugün burada bir dakikalık saygı duruşuyla protesto ediyoruz. Bu manada Filistin halkıyla, oradaki kardeşlerimizle, oradaki Filistinli çocuklarla dayanışmamızı sergiliyoruz. Bu manada bugün Türkiye genelinde bütün okullarımızda bayrak töreninde 1 dakikalık saygı duruşu yapılıyor” dedi.