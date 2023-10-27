Batman’da Cumhuriyet’in 100. yılı çerçevesinde öğrencilerle beraber uçurtma etkinliği düzenlendi.

Öğle saatlerinde öğretmen ve velileriyle beraber gelen öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uçurtmalar verildi. Karabağ Parkı’nda yapılan uçurtma etkinliğine birçok ilk ve anaokulu öğrencisi ile velileri katıldı.

Katılımcılar şehir manzarasına karşı uçurtmalar uçurdu. Velilerin çocuklarla beraber doğada uçurtma uçurduğunu belirten Gültepe Anaokulu Müdürü Muhammed Güneş, “Etkinliğimizi Cumhuriyet’in 100. yılı çerçevesinde veli, öğrenci ve öğretmen iş birliğinde Gültepe Anaokulu, Gültepe İlkokulu, 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu ve 15 Temmuz Şehitleri İlkokulundan 50’şer ve 100’er öğrenci olmak üzere uçurtmalarla beraber çocuklarımızı Karabağ Parkı’na davet ettik. Gün boyunca çocuklarımız velileriyle ve öğretmenleriyle beraber doğada baş başa uçurtmalarını uçuracaklar” dedi.