Batman’da köy yolunda kontrolden çıkan minibüs takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Batman merkeze bağlı Yenipınar köyü yolunda meydana geldi. Yenipınar köyünden Batman istikametine gitmekte olan H.D. yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.