Batman’da 500 kadınının katılıdığı meme kanseri farkındalık ayı paneli yapıldı.

Batman’da ekim ayının "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak ilan edilmesi dolayasıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kadınlar için panel düzenlendi. Batman Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele 500’e yakın kadın katıldı. Panelde konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat, “Meme kanseri etkinlikleri 1-31 Ekim tarihleri arasında hem ilimizde hem de ülkemizde çeşitli etkinliklerle yapılmaktadır. Biz de bu etkinliğin bir parçası olarak Batman’da Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün konferans salonunda yaklaşık 500 katılımcıyla panelimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bizim özellikle bahsetmek istediğimiz bir konu farkındalık oluşturmak, halkımızı daha da duyarlı hale getirmektir” dedi.

“Vatandaşlarımız bize gelmediği zaman biz vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz”

Mobil tarama araçları ile vatandaşlara ücretsiz tarama yapıldığını söyleyen Canpolat, “Öncelikle Toplum Sağlığı Merkezine bağlı kuruluşlarda, devlet hastanelerimizde ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde taramalarımız yapılabiliyor. Ayrıca vatandaşlarımız bize gelmediği zaman biz vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz. Bakanlığımızın gönderdiği mobil otobüsler olsun, yine bizim envanterimizde bulunan mobil tarama cihazlarımızla bunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Şu anda mobil tarama aracımız Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün bahçesinde. Vatandaşlarımızı çıkışta ücretsiz tarama için bekliyoruz” diye konuştu.

“Dünyada yaklaşık 400 bin ölüm verilere yansımaktadır”

Dünyada meme kanserinden yaşanan ölüm oranının yaklaşık 400 bin olduğunu dile getiren Canpolat, şunları söyledi:

“Meme kanseri bayanlarda en sıklıkla görülen kanser türüdür. Fakat 100 binde 45 ölüm oranı vardır. Bu ölüm oranı düşük görünse de dünyada en sık görülen kanser türü olduğundan dünyada yaklaşık 400 bin ölüm verilere yansımaktadır. Bu da bu işin ne kadar ciddi, ne kadar önemsenmesi gerektiğini göstermektedir.”