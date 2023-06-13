Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı’nda 2023 yılı mayıs ayında iç hat yolcu trafiğinin 56 bin 105 olduğu paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı’nda 2023 yılı mayıs ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre, Mayıs ayında iç hat yolcu trafiği 56 bin 105 oldu. Mayıs ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 384’e ulaştı. Yük, kargo, posta, bagaj trafiği ise mayıs ayında toplamda 478 ton oldu.

2023 yılının ilk 5 ayı olan ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs döneminde ise yolcu trafiği 230 bin 215, uçak trafiği, bin 620, yük trafiği ise 2 bin 30 ton olarak gerçekleşti.