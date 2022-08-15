Batman’da park konserlerinin yedinci günü Küçük İbo konseriyle devam etti.

Batman’da park konserlerinin yedinci günü Küçük İbo konseriyle devam etti.

Batman’da, Azerbaycan ile Türkiye’nin kardeşliğini simgeleyen "Karabağ Parkı" 30 Haziran’da Vali ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp tarafından açılmıştı. Küçük İbo’nun sahneye çıkmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Metin Gürbüz, sanatçıya çiçek takdim etti. Sıcak geçen yaz mevsimi dolayısıyla yapımı tamamlanan 20 parkta 20 konser programının 7. gününde sahne alan Küçük İbo, sevenlerini coşturdu.

Saatler öncesinden konser verilecek alanda yer tutan vatandaşlar, konserin başlamasıyla gönüllerince eğlendi.