Batman’da valiliğinin talimatı üzerine kırsaldaki köylerde özel idare ekipleri tarafından 52 adet çocuk oyun grubu kuruldu.

Vali Ekrem Canalp’ın köy ziyaretlerinde çocukların talep etmesinin ardından kırsaldaki çocukların sosyalleşmesi ve keyifli vakit geçirmeleri amacıyla İl Özel İdaresine köylerin uygun alanlarına çocuk oyun grubu kurulması talimatı vermesinin ardından, Beşiri ilçesinde 6, Gercüş’te 12, Hasankeyf’te 2, Kozluk’ta 14, Merkez ilçede 9 ve Sason’da 9 oyun grubu olmak üzere toplam 52 adet çocuk oyun grubu yapılarak çocukların hizmetine sunuldu.