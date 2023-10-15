Batman Valisi Ekrem Canalp’in eşi Dr. Ayten Canalp, “Kanser Farkındalık Ayı” etkinlikleri çerçevesinde merkez Diktepe köyünde düzenlenen kanser tarama etkinliğine katıldı.

Köy muhtarı Emine Doksal tarafından düzenlenen etkinlikte; köy kadınlarına İl Sağlık Müdürlüğü ÇEKÜS birimi uzmanları tarafından kadın sağlığı hakkında, Kanser Erken Teşhis ve Tanı Merkezi (KETEM) ekibi tarafından da kadın kanserleri (meme-rahim kanseri) ile KETEM hizmetleri hakkında eğitim ve bilgilendirme yapıldı.

Yapılan etkinliğin sonunda kanser taramasına katılan kadınlar arasında yapılan çekiliş sonrası Vali Ekrem Canalp tarafından hediye edilen iki kahve makinesi talihlilere verildi.