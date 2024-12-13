Batman’ın Kozluk ilçesinde, köy okullarındaki öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Kozluk İlçe Kaymakamlığı koordinesinde ilçe sağlık müdürlüğü personelleri tarafından Aşağı Kıratlı İlkokulunda öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Eğitimde, çocuklara diş fırçalama teknikleri hakkında bilgi verilirken, ağız ve diş sağlığının önemi vurgulandı. Eğitim sırasında öğrencilerin ağız ve diş muayeneleri de gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri, öğrencilerin ağız sağlığı durumlarını değerlendirdi ve gerekli yönlendirmelerde bulundu.

Öğrenciler, eğlenceli ve öğretici bir ortamda diş fırçalama alışkanlıklarını pekiştirirken, sağlık ekipleri de öğrencilere doğru ağız bakımını anlatan bilgiler sundu.