Batman’da köprü altında bir şahıs ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi’nde köprü altında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 45 yaşındaki Kenan Başak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başak’ın cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.