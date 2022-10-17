Batman’da köpekten korkup çıktığı ağaçtan inemeyen kedi, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Batman’da köpekten korkup çıktığı ağaçtan inemeyen kedi, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

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Turgut Özal Bulvarı’nda bir kedi, sokak köpeğinin kovalaması sonucu korkarak ağaca tırmandı. Ağaç üzerinde mahsur kalan kedinin inemediğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacın tepesinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için hızla çalışma başlattı. Kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldıktan sonra yaşam alanına bırakıldı.