Batman’da 5 ilçe kaymakamına ve jandarmaya yaklaşık 40 yıldır terörle mücadelede ön safta çalışma yürüten güvenlik korucularının iş ve işleyişi hakkında eğitim verildi.

Batman’da İdare ve Denetim Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü Güvenlik Korucuları Şube Müdürü İbrahim Cebeci tarafından 5 ilçe kaymakamına, jandarma personellerine ve yazı işleri müdürlerine güvenlik korucuları iş ve işleyişi hakkında eğitim verildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen eğitime 5 ilçeden 40 personel katıldı.