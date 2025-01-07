Batman’ın Demirbilek köyünde kayalıklarda mahsur kalan 20 keçi AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Valilikten yapılana açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine Demirbilek köyündeki kayalık bölgede 20 keçinin mahsur kaldığı ihbarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü dağcı ekiplerinden 1 araç ve 4 personelden oluşan kurtarma ekibi kayalıkların bulunduğu bölgeye sevk edildiği, zorlu arazi şartlarına rağmen ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda halat yardımıyla kayalıklarda mahsur kalan keçiler sağ salim kurtarılarak sahibe teslim ettiği kaydedildi.