Batman’ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yolağzı Mahallesi’nde aynı aileden 6 kişi ve misafirliğe giden 2 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Latif K. (29), Mehmet Salih K. (3), İbrahim K. (6), Yasemin K. (8), Alyenur K. (12), Meryem K. (9), Delal El H. (16) ve Selva Abdullah E. (58), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.